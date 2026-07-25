Kocaelispor\'dan Kadro Dışı Açıklamaları

KOCAELİSPOR Basın Sözcüsü Haşmet Uçar, Habib Keita ile yolların ayrılacağını, Joseph Nonge ve Darko Çurlinov'un da kadro planlamasında yer almadığını açıkladı.

Kocaelispor Basın Sözcüsü Haşmet Uçar, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Uçar; kadro dışı bırakılan Habib Keita, teknik ekibe yönelik disiplinsiz davranışları bulunan Joseph Nonge ve takımdan ayrılması gündemde olan Darko Çurlinov hakkında açıklamalarda bulundu. Uçar ayrıca, sponsorluk anlaşmaları ve loca satışlarına ilişkin gelişmeleri aktardı.

'KEİTA İLE ARTIK BUNDAN SONRA YOL YÜRÜMEYECEĞİZ'

Habib Keita'dan iyi bir bonservis bedeli beklediklerini söyleyen Uçar, "Habib Keita'yı iyi bir bonservis bedeli karşılığında elimizden çıkartacağız. Keita ile artık bundan sonra yol yürümeyeceğiz. İyi bir bonservis bedeli bekliyoruz, 'arkadaşımızın yolu açık olsun' dedik. Joseph Nonge'ye gelince; teknik ekibe yapmış olduğu disiplinsiz davranışlardan dolayı şu anda takımla birlikte çalışmıyor. Sakatlık oluşmasın diye de bireysel antrenmanlarına devam ediyor. İyi bir teklif gelirse Nonge gönderilecekler listesinde. İlla ki gelen teklifler olacaktır, var. Gelmezse yine dışarıda antrenmanlarına devam edecek, kadroda düşünülmüyor. Darko Çurlinov ile fesih görüşmeleri yapılıyor, pazartesi günü sonuçlandırılacak. Miktarlara çok girmek istemiyorum ama bu işler kulübümüzün lehine sonuçlandırılacak. Gözden çıkarttığımız futbolcuyla kulübümüz lehine bir rakamda anlaştık. Zaten ödeme ve anlaşma yapıldıktan sonra rakam da belirtilecek" dedi.

'STADYUM İSMİMİZ DE FORMA ANA SPONSORLUĞU DA YİNE AYNI İSİMLERLE DEVAM EDECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Sponsorluklarla ilgili son durumu paylaşan Haşmet Uçar, "Geçen yıl gibi devam edecek gözüküyor. Resmi imzalar atılmadı. Stadyum ismimiz de forma ana sponsorluğu da yine aynı isimlerle devam edecek gibi gözüküyor. Değişiklik olmazsa yüzde 90 aynı isimlerle devam edeceğiz. Localarda bu yıl geçen yıl gibi herhangi bir indirim söz konusu olmayacak. İlk alanların sonradan alanlar karşısında bir mağduriyet yaşadığını görüyoruz. Beklenti içerisinde olan taraftarlarımızdan Kocaelispor'un iyiliği için, sevdası için beklenti içerisinde olmamalarını istiyorum. Loca satışlarında, yaklaşık 54 locamız vardı. Batı loca diye tabir ettiğimiz yerde 6 tane locamız kaldı. Doğu diye tabir ettiğimiz localardan da 14 tane kaldı. Loca satışlarımız ve talepler gayet iyi. Burada da eskiden beri devam eden taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz, localarını hiç bırakmadılar. Biz de ilk önce onlara teklif götürüyoruz, onlar kabul etmezse başkalarına veriyoruz. LED reklam, bu sezon ilk kez uygulayacağımız bir şey. Orta LED diye tabir ettiğimiz orta katta bir LED alanımız oluşacak. Burası çok verimli bir yer. Aslında bu vesileyle ticaretle uğraşan tüm Kocaelispor sevdalılarına veya başka şehirlerde yaşayan insanlara LED ekranlardan faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Hem fiyat olarak çok ekonomik hem de 360 derece stadın her yerinden gözüken bir reklamımız var. 50 firmaya burası verilecek. Ben firmaların, Kocaelispor'a destek olmalarını rica ediyorum. Orta LED'lerimiz yaklaşık 2 dakika sürüyor, 1 milyon TL bir rakamı var. 1 milyon bence, isminizin ulusal kanallarda ve Kocaeli'de yaklaşık 25 bin taraftarın önünde dönmesi için çok güzel" ifadelerini kullandı.