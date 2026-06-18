Kocaelispor'dan Linetty'ye Sözleşme Uzatma - Son Dakika
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Kocaelispor'dan Linetty'ye Sözleşme Uzatma

Kocaelispor\'dan Linetty\'ye Sözleşme Uzatma
18.06.2026 12:58
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Kocaelispor, Karol Linetty'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunun futbolcu tarafından kullanıldığını duyurdu. Yeşil-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Linetty'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu kullandığı bildirildi. Açıklamada, bu gelişme doğrultusunda futbolcunun sözleşmesinin 2026-2027 sezonunu da kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Sözleşmesindeki opsiyonu devreye sokan Polonyalı oyuncu, gelecek sezon da yeşil-siyahlı ekibin kadrosunda yer alacak ve Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor forması giymeyi sürdürecek.

Linetty, geride kalan sezonda Kocaelispor formasıyla 25'i Trendyol Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 28 karşılaşmada görev yaptı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezonu 2 asistlik performansla tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaelispor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'dan Linetty'ye Sözleşme Uzatma - Son Dakika

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