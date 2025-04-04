Kocaelispor'dan Saha Olaylarına Sert Cezalar - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor'dan Saha Olaylarına Sert Cezalar

Kocaelispor\'dan Saha Olaylarına Sert Cezalar

Kocaelispor, Sakaryaspor maçında 120 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

04.04.2025 15:18
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Kocaeli spor, Sakaryaspor maçında yaşanan saha olaylarında 120 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ve yaklaşık 1 yıl boyunca Kocaelispor müsabakalarını izleyemeyeceklerini ifade etti. Ayrıca açıklamada, yangın söndürme tüplerinin sebepsizce, tamamen görsel şov amaçlı kullanılmasının artık sabrı taşırdığına da dikkat çekilerek, bu kişilere Kocaelispor ve diğer spor müsabakalarından ömür boyu men cezası talep edileceği ve maddi tazminat davası açılacağı duyuruldu.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında lider Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etmişti. Müsabakada, sahaya su, yanıcı ve patlayıcı madde atma, yangın söndürme tüplerini sıkma gibi saha olayları nedeniyle PFDK tarafından Kocaelispor'a 2 iç saha müsabakasını seyircisiz oynama cezası verilmiş ve seyircisiz oynama cezasının infaz edilmesinin ardından bazı tribün bloklarına bloke cezası uygulanmıştı. Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, dün yaptığı açıklamada, Tahkim Kurulu'na gerekli itirazların yapılacağını ifade etmişti.

"Yaklaşık 1 sene boyunca Kocaelispor müsabakalarını izleyemeyecekler"

Bugün Kocaelispor tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yıllardır hayali kurulan Süper Lig hedefine dikkat çekilerek, "Yıllardır büyük bir hasret ve özlemle hayalini kurduğumuz, tırnaklarımızla kazıyarak dünyada eşi benzerine rastlanılmayan şekilde geri dönüşe imza attığımız ve bu sezon hedefimize uzun bir aradan sonra hiç olmadığı kadar yaklaştığımız Süper Lig yolunda ne yazık ki iç sahada oynayacağımız önümüzdeki iki müsabakada taraftarlarımızdan yoksun olacağız. Hafta boyunca yaptığımız iyi niyetli telkinlerimize rağmen, ne yazık ki çekindiğimiz hususlar başımıza gelmiştir. Kulübümüze ulaşan bilgilere göre, son müsabaka sebebiyle yaklaşık 120 kişiye 6222 sayılı kanunun ilgili maddelerine muhalefet etme suçundan dolayı adli işlem yapılmış olup, bu kişiler yaklaşık 1 sene boyunca Kocaelispor müsabakalarını izleyemeyecekleri gibi gerek iç gerek ise dış saha müsabakalarımızın ilk yarı ve ikinci yarılarının başında en yakın emniyet birimine giderek imza vermeleri gerekecektir. İlaveten, kimlik tespiti yapılamayan bir o kadar daha kişinin tespiti konusunda tahkikat devam etmektedir" denildi.

"Artık sabrımız taştı"

Açıklamada, yangın söndürme tüplerinin sebepsizce kullanılmasına da yer verilerek, "Özellikle yangın söndürme tüplerinin sebepsizce tamamen görsel şov amaçlı dikkat çekme uğruna kullanılması bizlerin artık sabrını taşırmıştır. Yangın söndürme tüplerini sebepsizce kullanan, kendilerini taraftar olarak adlandırmayı kendimize zul gördüğümüz kişilere seslenmek istiyoruz; O yangın söndürme tüpleri kişisel egolarınızı tatmin edip görsel şov yapmanız için değil, bilakis stadyuma gelen insanların olumsuz bir durumda riskini sıfıra indirmek için stadyuma yerleştirilmiştir. Hakeza, yangın söndürme tüpünü gereksiz yere kullanan bir şahıs ne yazık ki stadyumumuzda yer alan astım hastası küçük bir taraftarımızın hastaneye sevk edilmesine yol açmıştır. Kullanılan yangın söndürme tüplerinin maliyeti kulübümüzce karşılanmış ve neticeten stadyuma dolu şekilde tekrar yerleştirilmiştir. Şunu kesin bir dille belirtmek isteriz ki, Kulübümüz tarafından yangın söndürme tüplerini kullanan kişilerden kimliği tespit edilenlere emsal teşkil etmesi adına, başta Kocaelispor ve sair spor müsabakalarından ömür boyu men ve kulübümüze verdikleri maddi zarardan dolayı maddi tazminat talepli davalar ikame edilecektir. Kulübümüzün ciddiyetini göstermesi adına, açılan davaların dosya numaraları bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yangın söndürme tüplerini sebepsizce kullanan, sahaya yanıcı/ patlayıcı madde atan kişilerin bir daha stadyumumuza girmemesi adına gerekli tüm tedbirleri alacağımızı ve alacağımız tedbirlere rağmen malum olayları tekrar eden kişilere karşı en ufak bir geri adım atmayacağımızı ve bu andan itibaren daha da sert yaptırımları uygulayacağımızı cefakar taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Güvenlik, Politika, kocaeli, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor'dan Saha Olaylarına Sert Cezalar - Son Dakika

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