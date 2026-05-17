Kocaelispor'dan Selçuk İnan'a Veda

17.05.2026 23:08
Selçuk İnan, sezon sonrası Antalyaspor karşısında 1-0 kaybettikleri maçı ve takımı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 1-0 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak taraftarıyla, şehriyle ligin en renkli takımlarından biri olduk." dedi.

İnan, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, Antalyaspor'a geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Maçta mücadelelerini verdiklerini, kazanmak için sahaya çıktıklarını ifade eden İnan, kaybettiklerini ve maçla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemediğini dile getirdi.

Sezonun kendileri açısından 3 periyota böleceğini anlatan İnan, "Birinci periyot sahada mücadele, oyun vardı ancak takım yeniydi. Skor alamama problemi vardı. İkinci periyot ise belki de teknik direktörlük kariyerimdeki en güzel, başarılı dönemlerden biriydi. Hem oyun hem de skor olarak güzel işler yaptık. Üçüncü periyotu ise düşüş olarak değerlendirebiliriz." dedi.

Kendilerini sezon boyunca destekleyen taraftara teşekkür eden İnan, "Uzun yıllardan sonra lige çıkmış bir takım olarak taraftarıyla, şehriyle, takımıyla ligin en renkli takımlarından biri olduk. Benim için ligi ilk 10 içinde bitirmek kabul edilir bir şey. Bu zorlu sezon bitti. Şimdi daha fazla çalışma zamanı." diye konuştu.

Kaynak: AA

