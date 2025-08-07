Kocaelispor'dan Umut Can Aslan'a 4 Yıl!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncularından Umut Can Aslan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç futbolcumuz Umut Can Aslan ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Manisa FK kulübüne kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.