Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncularından Umut Can Aslan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç futbolcumuz Umut Can Aslan ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcumuz 2025-2026 sezonu sonuna kadar Manisa FK kulübüne kiralanmıştır." ifadesine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor'dan Umut Can Aslan'a 4 Yıl! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?