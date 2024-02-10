Kocaelispor, David Skhirtladze ile kiralık olarak anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, David Skhirtladze ile kiralık olarak anlaştı

Kocaelispor, David Skhirtladze ile kiralık olarak anlaştı

Kocaelispor, transfer sezonunun kapanmasına saatler kala Dinamo Tiflis takımında forma giyen Gürcü oyuncu David Skhirtladze ile kiralık olarak anlaştı. 31 yaşındaki oyuncu forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev alabiliyor.

10.02.2024 02:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor transfer sezonunun kapanmasına saatler kala David Skhirtladze ile kiralık olarak anlaştı.

Douglas Tanque'nin serbest kalma maddesini kullanarak Japonya'ya transfer olmasının ardından 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gürcü oyuncu David Skhirtladze ile anlaştı. Dinamo Tiflis takımında forma giyen 31 yaşındaki oyuncu ile kiralık olarak el sıkışıldığı öğrenildi.

Gürcü oyuncu forvet ve forvet arkası pozisyonlarında görev alabiliyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Japonya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, David Skhirtladze ile kiralık olarak anlaştı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 11:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor, David Skhirtladze ile kiralık olarak anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement