Kocaelispor Dijksteel ile Ön Protokol İmzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 28 yaşındaki sağ bek Anfernee Jamal Dijksteel ile ön protokol imzalandığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolcu ile kulüp arasında, sağlık kontrolünün başarılı geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalandığı belirtilerek, "Futbolcu, Kocaelispor Futbol A Takımı ve genç takımlar sağlık sponsorumuz Atakent Cihan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşuluyla kulübümüz ve futbolcu arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanacaktır." ifadesine yer verildi.

Dijksteel, son olarak İngiltere'nin Middlesbrough takımında forma giydi.