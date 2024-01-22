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Kocaelispor, Emre Nefiz ile Sözleşmesini Feshetti - Son Dakika
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Kocaelispor, Emre Nefiz ile Sözleşmesini Feshetti

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de forma giyen Emre Nefiz ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiğini duyurdu. Kulüp, Nefiz'e verdiği emekler için teşekkür ederken, kalan kariyerinde başarılar diledi.

Kocaelispor, Emre Nefiz ile Sözleşmesini Feshetti
22.01.2024 - 20:22,
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Kocaelispor, 29 yaşındaki yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in karşılıklı olarak sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor bu sezon yeşil siyahlı formayla 2 maçta görev alan, 29 yaşındaki yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Nefiz'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Emre Nefiz'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüze verdiği emeklerden dolayı Emre Nefiz'e teşekkür eder, kalan kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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