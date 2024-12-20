Kocaelispor, Ertuğrul Sağlam'a Teşekkür Etti

Spor

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasıyla sarsılan Kocaelispor Kulübü bir mesaj yayımlayarak, Sağlam ve ekibine teşekkür etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasını duyurmasının ardından Kocaelispor açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibi ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'a ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz." - KOCAELİ