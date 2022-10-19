Kocaelispor, evine kavuşuyor - Son Dakika
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Kocaelispor, evine kavuşuyor

19.10.2022 11:25
Kocaelispor, evine kavuşuyor

Kocaeli Stadyumu'ndaki hibrit çalışması sebebiyle iç saha müsabakalarını Derince ve Darıca'da oynayan Kocaelispor, çalışmaların tamamlanmasıyla hafta sonu evine dönüyor.

Kocaeli Stadyumu'ndaki hibrit çalışması sebebiyle iç saha müsabakalarını Derince ve Darıca'da oynayan Kocaelispor, çalışmaların tamamlanmasıyla hafta sonu evine dönüyor.

TFF 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, maçlarını oynadığı Kocaeli Stadyumu'na kavuşuyor. Yeşil-siyahlılar, yaz döneminde stadyumu daha modern bir hale getirmek için hibrit çalışmalarına başlamıştı. Çalışmaların sezon başında da sürmesiyle beraber Körfez ekibi, iç saha mücadelelerini Derince ve Darıca'da oynadı. Yaklaşık 7 milyon TL'lik maliyetle tamamlanan çalışmaların ardından Kocaelispor, 23 Ekim Pazar günü Adıyaman FK ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, evine kavuşuyor - Son Dakika

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