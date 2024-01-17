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Kocaelispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Kocaelispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kocaelispor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
17.01.2024 - 16:08,
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Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında evinde karşılaşacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Eyüpsor'u ağırlayacak. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren maçın hazırlıkları Körfez Brunga Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürüldü. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-siyahlı futbolcular ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kocaelispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Ertuğrul Sağlam, Trendyol, Eyüpspor, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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