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Kocaelispor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Kocaelispor, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, kendi sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Kocaelispor'un gollerini Candeias ve Tanque atarken, Eyüpspor'un tek golünü Bruno kaydetti. Sarı kartlar ise her iki takımdan da çıktı.

Kocaelispor, Eyüpspor\'u 2-1 mağlup etti
20.01.2024 - 21:09,  Güncelleme: 21:11
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Stat: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Ali Yılmaz, Oğuz Terzi, Hüsnü Emre Çelimli

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 66 Mesut Can Tunalı), Candeias (Dk. 88 Fofana), Beridze (Dk. 66 Cem Ekinci), Mehmet Yılmaz, Vukovic, Burak Öksüz, Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 46 Amaral), Tanque (Dk. 81 Kouakou)

Eyüpspor: Berke Özer, Luccas Claro, Robin Yalçın (Dk. 77 Melih Kabasakal), Murat Uçar, Samuel Saiz (Dk. 77 Mustafa Pektemek), Regattin (Dk. 83 Sinan Gümüş), Recep Niyaz (Dk. 62 Tugay Kaçar), Ampem, Caner Erkin, Metehan Baltacı, Bruno

Goller: Dk. 14 Candeias, Dk. 69 Tanque (Kocaelispor), Dk. 23 Bruno (Eyüpspor)

Sarı Kartlar: Dk. 2 Gökhan Değirmenci, Dk. 75 Yusuf Abdioğlu, Dk. 84 Kouakou (Kocaelispor), Dk. 34 Murat Uçar, Dk. 90+5 Caner Erkin (Eyüpspor)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 yendi.

Kaynak: AA
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