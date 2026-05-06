Kocaelispor, Fatih Karagümrük Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan kaleci Serhat Öztaşdelen, sezon içinde inişler ve çıkışlar yaşadıklarını söyledi.

Ligdeki duruma bakıldığında iyi puan elde ettiklerini belirten Serhat, "Ligde kalan 2 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Bu sezonki son iç saha maçımızda Fatih Karagümrük'le karşılaşacağız. Taraftarımızı stattan mutlu göndermek istiyoruz." dedi.

Serhat Öztaşdelen, her maça elinden gelen en iyi performansı göstermek için çıktığını dile getirerek, önünde uzun bir yol olduğunu, daha iyisini başarmak için çalıştığını kaydetti.

Sözleşmesinin bir yıl uzatıldığını, 2028'e kadar yeşil-siyahlı formayı giyeceğini ifade eden 21 yaşındaki oyuncu, "Bu camiada uzun yıllar oynamak istiyorum. Büyük bir camiadayım, iç sahadaki maçlara çıktığımda keyif alıyorum. Taraftarımızın desteği beni mutlu ediyor. Umarım uzun yıllar Kocaelispor'un kalesini korurum." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende de ligde kalan 2 maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Daha iyi performans sergilemek için çalıştığını belirten Boende, "Cumartesi günü son iç saha maçımıza çıkacağız. Taraftarımızdan da her zamanki gibi destek bekliyoruz. Onların destekleri sayesinde sahamızdaki maçları daha iyi oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ile dar alanda top kapma çalışması yaptı.

Sakatlığı bulunan Jovanovic, Petkovic ve Wieteska, antrenmanda yer almadı, Balogh da salonda bireysel çalıştı.

İnan ve futbolcular, antrenmanı ziyaret eden öğrencilerle fotoğraf çektirdi.