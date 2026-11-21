Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da puanını 20 yaptı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Murat Sağlam üstlendi. Ev sahibi Kocaelispor mücadeleye "Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Maglica, Rivas, Sissoho, Berkan Kutlu, Tayfur Bingöl, Sousa, Baku, Agyei" ilk 11'iyle başladı. Konuk Fenerbahçe ise "Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku" ilk 11'iyle sahaya çıktı.

10'uncu dakikada sol taraftan Baku'nun ceza sahasına gönderdiği top Oppong'dan sekti. Seken topla buluşarak ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Agyei'nin yakın mesafeden şutunda Ederson gole izin vermedi.

11'inci dakikada Sousa'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Ederson, köşeye giden topu kontrol etti.

30'uncu dakikada sol tarafta son çizgi yakınlarında Tayfur Bingöl'ün iyi kontrol edemediği topu araya girerek kazanan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen gole engel oldu.

34'üncü dakikada sağ taraftan çalımlarla ceza sahasına giren Greenwood'un dar açıdan şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

48'inci dakikada Greenwood'un uzak mesafeden şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen iki hamlede topu kontrol etti.

61'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ taraftan serbest vuruşu kullanan İrfan Can Kahveci ceza sahasına ortaladı. Savunmadan seken topu önünde bulan Skriniar'ın sol ayağıyla şutunda top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

66'ncı dakikada Agyei'nin sol taraftan şutunda Guendouzi'den seken topu kaleci Ederson kornere çeldi.

69'uncu dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Ceza sahasında Semedo'nun eline çarpan topta Kocaelisporlu futbolcular penaltı bekledi. Önce oyunu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

71'inci dakikada penaltıyı kullanan Berkan Kutlu, topu filelere gönderdi: 1-1.

74'üncü dakikada Gulliksen'in ceza sahası dışından şutunda top üst direkten auta çıktı.

76'ncı dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza sahası yayı içinden kazanılan serbest vuruşu kullanan Maglica, barajın altından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

90+3'üncü dakikada Nene'nin sol ayağıyla sert şutu önce üst direğe sonra kaleci Serhat Öztaşdelen'e çarparak kornere gitti.

90+3'üncü dakikada Fenerbahçe, beraberliği yakaladı. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun ön direğe ortasında Greenwood, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 2-2. Mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.