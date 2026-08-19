Kocaelispor, Gonçalo Sousa'yı Kiraladı
Kocaelispor, Porto'dan Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı, 2026-2027 sözleşmesi imzalandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Portekizli futbolcu Gonçalo Sousa'yı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sousa'nın geçici transferi konusunda Porto ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Futbolcuyla 2026-2027 sezonu için sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Gonçalo Sousa'yı Kiraladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?