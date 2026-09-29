Kocaelispor, Haidara'nın 2026-2027 ilk yarıda oynamasının beklenmediğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor, Haidara'nın 2026-2027 ilk yarıda oynamasının beklenmediğini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Haidara'nın tendon yırtığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdiğini ve 2026-2027 ilk yarıda oynamasının beklenmediğini açıkladı. Dijksteel'in sağ kasığında zorlanma ve ödem, sol arka adalesinde yırtık ve kanama var; rehabilitasyonu kulüp sağlık ekibi sürdürecek.

Kocaelispor, Massadio Haidara ile Anfernee Dijksteel'in sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağ üst ön adalesindeki tendonunda yırtık bulunan Haidara'nın Fransa'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Haidara'nın sağlık durumunun yurt içi ve dışındaki uzman hekimlerce değerlendirildiği, farklı tedavi seçeneklerinin ele alınmasının ardından ameliyat edilmesine karar verildiği kaydedildi.

Futbolcunun 2026-2027 sezonunun ilk yarısındaki resmi müsabakalarda forma giymesinin beklenmediği, sahalara dönüş tarihinin rehabilitasyon sürecine göre belirleneceği ifade edildi.

Milli takım kampında kasık ve uyluk bölgesinde ağrı yaşayan Dijksteel'in kontrollerinde ise sağ kasık bölgesinde zorlanma ve ödem, sol arka adalesinde yırtık ve kanama tespit edildiği bildirildi.

Dijksteel'in rehabilitasyon sürecinin Kocaelispor sağlık ekibi tarafından sürdürüleceği aktarıldı.

Kaynak: AA
KocaelisporOperasyonSağlıkÖdemSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi Doktora dava açıldı Böbrek taşı ameliyatına girdi, iki gün sonra acı haber geldi! Doktora dava açıldı
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Kim der 63 yaşında Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
17:06
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
16:28
TFF’den “Hakemler dosyası“ soruşturmasıyla ilgili açıklama
TFF'den "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla ilgili açıklama
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:16:30. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Haidara'nın 2026-2027 ilk yarıda oynamasının beklenmediğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei