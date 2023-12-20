Kocaelispor\'la berabere kalan Bodrum FK, deplasmandan mutlu döndü

1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren 2'nci sıradaki Kocaelispor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü evine mutlu döndü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, zorlu deplasmanda iyi mücadele ettiklerini söyledi. Futbolcularının kendilerine yakışır bir oyun sergilediğini belirten deneyimli teknik adam, "Maç iki taraf için de güzel geçti. Oyunun her dakikasında iki takım da kazanmak için çok çabaladı. Bizim için zor bir deplasmandan bir puan almak iyi bir sonuç" dedi.

Takımın genel performansını değerlendiren İsmet Taşdemir, "Geçen hafta 90+5'inci dakikada yediğimiz golle Tuzlaspor maçında 2 puan bıraktık. Burada tam tersi olabilirdi. Maalesef olmadı. İlk yarı çok doğru oyun oynadık. İkinci yarı gol attıktan sora, özellikle sakatlıklardan sonra oyun düzenimiz bozuldu. Oyunun genelinde oyuncularım çok doğru oynadı. Maçı koparamadık. Kendimize göre iyi taraflarımız var. 2 senedir bu ligdeyiz. Takdir edilesi oyunumuz var. Mümkün mertebe keyif veren oyun oynamaya çalışıyoruz" dedi. Bodrum ligde devrenin son sınavında pazar günü Göztepe'yi ağırlayacak.