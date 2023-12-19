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Kocaelispor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Kocaelispor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile Bodrum FK arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Kenan Özer'in penaltıdan attığı golüne Candeias penaltıdan karşılık verdi.

Kocaelispor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı
19.12.2023 - 22:29,
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Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Atila Turan, Emir Ortakaya (Dk. 84 Yusuf Abdioğlu), Burak Öksüz, Oğuz Ceylan, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Kouakou), Mert Çölgeçen (Dk. 63 Fofana), Candeias, Amaral (Dk. 46 Yusuf Emre Gültekin), Beridze (Dk. 46 Cem Ekinci), Atabey Çiçek

Bodrum FK: Sousa, Ali Aytemur, Süleyman Özdamar (Dk. 10 Omar Imeri), Celustka, Üzeyir Ergün, Erkan Değişmez, Burak Çoban (Dk. 90+1 Brazao), Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 63 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar

Goller: Dk. 53 Kenan Özer (Penaltıdan) (Bodrum FK), Dk. 74 Candeias (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Omar Imeri, Dk. 90+6 Sousa (Bodrum FK), Dk. 45+1 Beridze, Dk. 78 Oğuz Ceylan, Dk. 86 Atila Turan (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Kocaelispor ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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