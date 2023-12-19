Kocaelispor ile Bodrum FK berabere kaldı

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Kocaelispor, Bodrum FK'yı konuk etti. Karşılaşma her iki takımın da penaltıdan kaydettiği gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Candeias'ın ceza sahasına ortasında top kale önünde savunmadan sekti. Dikkatle topu takip eden kaleci Sousa soluna uzanarak sahip oldu.

17. dakikada sağdan atak geliştiren Bodrum FK'da Mohammed savunma arkasına gönderdiği pasta sağ çaprazdan ceza sahasına giren Burak topla buluştu, çizgiye indi ve topu penaltı noktasına gönderdi. Kenan topa hareketlenirken savunmadaki rakibi Oğuz'a faul yaptı.

29. dakikada Kocaelispor'da baskıya topu kapan Candeias ceza sahasına orta yaptı. Savunmada Ali'nin karşıladığı topa Candeias'ta elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi.

33. dakikada konuk ekip maçtaki ilk şutunu Kenan ile ceza sahası dışından çekti. Doğrudan üzerine gelen şutu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada Bodrum FK gole yaklaştı. Kocaelispor savunmasında Mert'in çıkarken kaptırdığı topla kaleye yönelen Kenan'ın şutu az farkla auta çıktı.

42. dakikada Kocaelispor'un duran top organizasyonunda köşe vuruşunu kullanan Atila topu ön direğe gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topla bir kez daha buluşan Atila ceza sahasına orta yaptı. Burak Öksüz kafayla topu sağ köşeye gönderdi ancak kaleci Sousa'yı geçemedi.

49. dakikada rakip ceza sahasında topu kontrol etmek isteyen Kenan, Burak'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem önce oyunu devam ettirdi ancak Kenan'ın yerden kalkmaması üzerine oyunu durdurdu. Kenan'ın tedavisi saha içinde sürerken VAR'dan inceleme önerisi yapıldı. Pozisyonu izleyen hakem Mehmet Türkmen konuk ekip lehine penaltı noktasını gösterdi.

52. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Kenan Özer, topu kaleci Gökhan'ın sağından filelere gönderdi. 0-1

67. dakikada Kocaelispor beraberlik golüne çok yaklaştı. Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına seken topu Cihat savunma arkasına gönderdi. Emir, savunmadan seken topu önünde buldu ancak Sousa ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremedi.

72. dakikada Kocaelispor atağında Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta Burak yerde kaldı. Hakem hiç tereddüt etmeden penaltı noktasını işaret etti. Pozisyon VAR'da incelendi. Ardından hakem penaltı vuruşunun yapılmasını istedi.

74. dakikada penaltı kullanan Kocaelispor'da topun başına geçen Candeias, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

77. dakikada hızlı hücumla rakip ceza sahasına inen Kocaelispor'da Atila sol çaprazda topu aldı ve yakın köşeye çok sert şut çekti. Sousa topu kornere çeldi.

85. dakikada Kocaelispor atağında Candeias sağ çaprazdan ceza sahasına girdi, çizgiye indi. Ön direğe gönderdiği sert topu kaleci Sousa ayaklarıyla kesti.

90+4. dakikada Kocaelispor'da Candeias savunma arkasına gönderdiği topla Fofana'yı buluşturmak istedi. Ancak savunmada Ali araya girerek topu kornere gönderdi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Oğuz Ceylan, Burak Öksüz, Emir Ortakaya (Yusuf Abdioğlu

Dk.84), Atila Turan, Yusuf Cihat Çelik (Onil Christian Kouakou dk.69), Mert Çölgeçen (İbrahima Breze Fofana dk.62), Daniel Joao Santos Candeias, Joao Pedro Reis Amaral (Yusuf Emre Gültekin dk.46), Giorgi Beridze (Cem Ekinci dk.46), Atabey Çiçek

Yedekler: Harun Tekin, Alihan Kubalas, Bedirhan Yıldız, Mehmet Yılmaz, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Bodrum FK: Diogo Fesnard Nogueira de Sousa, Üzeyir Ergün, Ondrej Celustka, Süleyman Özdamar (Omar İmeri dk.10), Ali Aytemur, Erkan Değişmez, Burak Çoban (Pedro David Brazao Teixeira dk. 90+2), Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Celal Dumanlı dk.62), Gökdeniz Bayrakdar

Yedekler: Bahri Can Tosun, Ali Eren İyican, Adem Metin Türk, Kaan Berk Bengi, Yusuf Bozkurt, Halil İbrahim Sevinç

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Daniel Joao Santos Candeias (dk.74 pen.) (Kocaelispor), Kenan Özer (dk.52 pen.) (Bodrum FK)

Sarı kartlar: Giorgi Beridze, Oğuz Ceylan, Atila Turan (Kocaelispor), Omar İmeri, Diogo Fesnard Nogueira de Sousa (Bodrum FK) - KOCAELİ