Kocaelispor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kocaelispor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

İsmet Taşdemir, İstanbulspor karşısında hazırlıklara devam ettiklerini ve oyuncuların performansını değerlendirdi.

28.02.2025 19:08
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Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, İstanbulspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin, "Bu hafta oynayacağımız rakibimizde ligin önemli ekiplerinden bir tanesi. Son hafta da önemli bir galibiyet aldılar. Önemli bir rakibe karşı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" dedi.

Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, antrenman öncesi gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Yoğun şekilde çalıştıklarına dikkat çeken Taşdemir, "Göreve başladığımızdan beri hemen hemen her hafta sonu, her hafta içi maç yapar olduk. Sadece 2 hafta yapmadık. 3 kupa maçı oynadık, lig maçı oynadık, bu hafta bir maç daha oynayacağız. Çok yoğun geçiyor. Bizim için şu an itibarıyla iyi geçiyor. 2. ile 9 puanlık farkımız var. Kalan 12 maç var. Ligin zorluğu her hafta daha çok artıyor. Bu hafta oynayacağımız rakibimizde ligin önemli ekiplerinden bir tanesi. Son hafta da önemli bir galibiyet aldılar. Önemli bir rakibe karşı hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bu zamana kadarki gösterdikleri performans çok değerli"

Oyuncuların her maça aynı özen ve ciddiyetle hazırlandığını söyleyen Taşdemir, "Hepimiz insanız. An geliyor, hiç ummadığımız şekilde kötü de oynayabiliyoruz, böyle oyuncularımız olabiliyor ama bu zamana kadar ki gösterdikleri performans bence çok önemli ve değerli. Bunu da sürdürebileceklerini düşünüyorum. Zor bir rakibe karşı daha önce de yaptık, inşallah bu maçta da yapacağız" diye konuştu.

"Ryan Mendes'in sakatlığı ciddi"

İsmet Taşdemir, takımda sakatlık yaşayan oyuncularla ilgili de bilgi vererek, "Rigoberto Rivas'ın ufak bir omuz problemi var, büyük olmamasını umut ediyorum. Ryan Mendes'in sakatlığı ciddi. Caner aramıza döndü. Bugün itibariyle antrenmanlara başlayacak. Şuan itibariyle sakatımız yok. İnşallah da olmaz" ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını sürdürdü

Öte yandan, yeşil-siyahlı takım, 3 Mart Pazartesi günü İstanbulspor ile oynayacağın maçın hazırlıklarını, akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir gözetimindeki antrenmanda, futbolcular kuvvet ve kondisyon çalıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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