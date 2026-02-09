Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı

Kocaelispor, Kayseri\'de Agyei\'nin golleriyle 3 puana uzandı
09.02.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 46. dakikada oyuna dahil olan Dan Agyei, Kayserispor deplasmanında 8 dakikada 2 gol attı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor, 2-1 kazandı.

AGYEI OYUNA GİRDİ, 3 PUANI GETİRDİ

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri oyuna ikinci yarının başında dahil olan Dan Agyei, 65 ve 73. dakikalarda kaydetti. Kayserispor'un tek golünü 81. dakikada Talha Sarıarslan attı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, 27 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kayserispor ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kayserispor ise Göztepe'ye konuk olacak.

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Kayseri, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı Yoğun bakımdayken Erdoğan’a sunum yaptırmış Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
2026 Kış Olimpiyatları’nda korkunç kaza 2026 Kış Olimpiyatları'nda korkunç kaza
Cevdet Yılmaz’dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu Cevdet Yılmaz'dan Özdemir Bayraktar Belgeseli yorumu
Sisi’den kritik Somali adımı Ülkeye asker konuşlandıracak Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti

19:06
Kante oynuyor mu Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11’leri belli oldu
Kante oynuyor mu? Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 11'leri belli oldu
18:17
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı
18:01
ABD petrol tankerine el koydu
ABD petrol tankerine el koydu
17:30
Bebek Otel’in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
Bebek Otel'in sahibinin mal varlıklarına el konuldu
17:22
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 19:17:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Kayseri'de Agyei'nin golleriyle 3 puana uzandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.