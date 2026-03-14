Kocaelispor, Konyaspor'a 2-1 Yenildi

(KOCAELİ) - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Kocaelispor'da Serdar Dursun, 58. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı.
Karşılaşmanın son bölümünde Konyaspor beraberliği yakaladı. 88. dakikada Blaz Kramer'in attığı golle skor 1-1'e geldi. Uzatma dakikalarında ise konuk ekip penaltı kazandı. 90+2'de topun başına geçen Jackson Muleka, penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele, TÜMOSAN Konyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
