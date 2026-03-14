Kocaelispor, Konyaspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaelispor, Konyaspor'a 2-1 Yenildi

14.03.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

(KOCAELİ) - Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kocaelispor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıda ev sahibi ekip öne geçmeyi başardı. Kocaelispor'da Serdar Dursun, 58. dakikada fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne taşıdı.

Karşılaşmanın son bölümünde Konyaspor beraberliği yakaladı. 88. dakikada Blaz Kramer'in attığı golle skor 1-1'e geldi. Uzatma dakikalarında ise konuk ekip penaltı kazandı. 90+2'de topun başına geçen Jackson Muleka, penaltıyı gole çevirerek takımını 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele, TÜMOSAN Konyaspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Kocaelispor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Konyaspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 18:52:25. #.0.5#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Konyaspor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.