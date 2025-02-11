Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Batuhan Kolak, Onur Gülter, Serdar Osman Akarsu
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 74 Oktay Gürdal), Arslanagic, Ensar Akgün, Kaan Kanak, Cissokho, Toure (Dk. 67 Muhammed Enes Kiprit), Diallo, Oğuz Gürbulak (Dk. 87 Efe Taylan Altunkara), Fofana (Dk. 74 Minchev), Ramirez
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Yunus Emre Gedik, Pedrinho, Oğulcan Çağlayan (Dk. 85 Ahmet Sağat), Yusuf Cihat Çelik (Dk.67 Vukovic), Samet Yalçın (Dk. 85 Tarkan Serbest), Mendes, Markao (Dk. 73 Rivas)
Goller: Dk. 62 Mendes, Dk. 90+2 Rivas (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 85 Ahmet Sağat, Dk. 88 Rivas (Kocaelispor) Dk. 90+4 Ramirez (Manisa FK)
Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında lider Kocaelispor, deplasmanda Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Manisa FK'ya 2-0 Lağveddi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?