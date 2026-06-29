Kocaelispor, Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, orta saha oyuncusu Mesut Can Tunalı ile yollarını ayırdı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mesut Can Tunalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Formamız altında 2 şampiyonluk yaşayan futbolcumuz Mesut Can Tunalı'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Yeni yolculuğunda başarılar seninle olsun Mesut." ifadelerine yer verildi.
Tunalı, 2025-2026 sezonunu Serikspor'da kiralık olarak geçirmişti.
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