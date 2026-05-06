Kocaelispor, Öğrencilerle Buluştu

06.05.2026 20:43
Kocaelispor Başkanı Durul, KOÜBAK26'da futbolun önemi ve takımın Süper Lig başarılarını anlattı.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul ile yeşil-siyahlı futbolcular Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz ve Furkan Gedik, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Bilimsel Araştırmalar Öğrenci Kongresi'nde (KOÜBAK26) öğrencilerle bir araya geldi.

KOÜ Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrenin "Süper Lig Yolculuğu" isimli söyleşisinde konuşan Durul, futbolda lig, takım ve oyuncu grupları arasında farklar olduğunu söyledi.

Kocaelispor'un kulüp başkanlığını yaptığı süre boyunca yürüttüğü yönetim politikasını anlatan Durul, takımın Trendyol Süper Lig'de önemli işler yaptığını kaydetti.

Durul, süreç boyunca taraftardan da destek aldıklarını belirterek, "Taraftar, bir takımın lokomotifidir. Enerji, motivasyon kaynağıdır. Eğer bir takımın taraftarı yoksa takım eksik kalıyor, bütünlük kayboluyor. Futbolcu sahadaki mücadeleyi temsil ediyor, taraftar tribündeki inancı inşa ediyor. Aynı zamanda futbolcumuz armayı, formayı taşıyor ama taraftar tribünlerden o armaya ruh veriyor. Dolayısıyla burada eksiklerden biri de buydu. Biz taraftarı, camiayı, takımı bütün şehri birleştirdik." ifadelerini kullandı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın takımın başına getirilme sürecini aktaran Durul, gelinen noktada doğru bir karar verdiklerini gördüklerini dile getirdi.

Durul, büyük camiaya ve taraftara sahip olduklarını belirterek, "Bu sene çekim gücümüz biraz daha arttı çünkü Süper Lig'de de kendimizi kabul ettirdik. Kocaelispor geçmişte olduğu gibi bu sene de Süper Lig'e damgasını vurdu, imzasını attı." diye konuştu.

Futbolcular Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz ve Furkan Gedik de öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Söyleşinin ardından oynanan bilgi yarışmasında ilk 3'e giren öğrencilere futbolcuların imzaladığı Kocaelispor formaları hediye edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
