Kocaelispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kocaelispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Kocaelispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçı için hazırlıklara başladı. Takımın oyuncuları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

12.08.2024 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Kocaelispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

KOCAELİ - Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşılaşacağı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı.

Sezona Gençlerbirliği galibiyetiyle başlayan Kocaelispor, sezonun ikinci haftasında Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Körfez Burunga Tesislerinde başladı. Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Josip Vukovic idman öncesinde yaptığı değerlendirmede kariyeri boyunca farklı pozisyonlarda oynadığına dikkat çekerek, "Ben daha çok altı numara oynamayı seviyorum. 8 numarada oynayabiliyorum. Yani tabii ki takımıma katkıda bulunabileceğim her koşulda oynarım" dedi.

Vukovic: "Sürekli birbiriyle oynamış oyuncuları var"

Pendikspor maçıyla ilgili iyi şeyler düşündüğünü anlatan Vukovic, "Çünkü şöyle çok uzun süredir, yaklaşık iki yıldır birbiriyle oynayan, sürekli birbiriyle oynamış oyuncuları var ve aslında birbirlerini de çok iyi tanıyorlar. Yani ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Bizim adımıza bir avantaj olacak şey de onların ilk maçı oynamadan sonuç almaları. Artık cuma günü göreceğiz" diye konuştu.

Markao: "Takımın ihtiyacını görerek oyuna girdim"

Takımın iyi bir kamp süreci geçirdiğini anlatan ve maçta bunun meyvelerini de aldığını belirten Markao, "Oyuna girerken öz güven hissettim ve takımın ihtiyacı olduğunu görerek girdim oyuna. Katkıda bulunarak takımıma yeterli destek olduğumu düşünüyorum. Bu ateşli taraftarın önünde oyuna girmekten büyük keyif aldım. Bütün takım arkadaşlarımın da aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum. Daha sonra taraftarla kutlama yapmak beni çok mutlu etti" dedi.

Şu kadar gol atacağım demeyi seven bir oyuncu olmadığını anlatan Markao, "Ben forvet oyuncusuyum. ve her forvet oyuncusu oyuna girdiği zaman tek bir hedefi vardır. Gol atmak. Ben de oyuna girdiğim zaman bunun peşinde koşturacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Pendikspor, Trendyol, kocaeli, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kocaelispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
18:55 Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 23:02:38. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaelispor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement