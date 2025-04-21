Kocaelispor Şampiyonluğu Taraftara Armağan Etti - Son Dakika
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Spor

Kocaelispor Şampiyonluğu Taraftara Armağan Etti

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Kaptan Gökhan Değirmenci ve Oğulcan Çağlayan, şampiyonluğu taraftara ithaf etti.

21.04.2025 01:39
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- Futbolcular şampiyonluğu taraftara armağan etti

Kaptan Gökhan Değirmenci: "Şampiyonluk taraftara armağan olsun"

Oğulcan Çağlayan: "En büyük teşekkürü taraftara ederim"

KOCAELİ - Trendyol Süper Lig'e çıkmayı sezonun bitimine 3 hafta kala garantileyen 1. Lig'in şampiyonu Kocaelispor'un takım kaptanı Gökhan Değirmenci ve forveti Oğulcan Çağlayan şampiyonluğu taraftara armağan etti.

"Başardığımız için çok mutluyum. Taraftara armağan olsun"

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, Süper Lig'e çıkmanın sevincini kent merkezinde taraftarla birlikte kutladı. Mutluluğunu Kocaeli halkıyla paylaşan takım kaptanı kaleci Gökhan Değirmenci duygularını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Başarılı bir sezon geçiren deneyimli eldiven, "16 yıl sonra tekrar Süper Lig'e çıkmak. Herhangi bir camia 16 yıl sonra Süper Lig'e çıkabilir ama bu camia için bu çok farklı. Amatörden gelip Süper Lig'e çıktık. Ben bu şehri tebrik etmek istiyorum. Bu şampiyonlukta bu kentin emeği var. Ben ilk geldiğimde de bunu söylemiştim. Biz takımı bir üst lige çıkaracağız ama Süper Lig'e de çıkaracağız demiştim. Başardığımız için takım arkadaşlarımla çok mutluyum. Tüm taraftara şampiyonluk armağan olsun" dedi.

Oğulcan Çağlayan: "En büyük teşekkürü taraftara ederim"

Takımın başarısında büyük emeği olan ve 35 haftada 17 gol kaydederek gol krallığı yarışında Wesley ile yarışan takımın forveti Oğulcan Çağlayan ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çok mutluyuz, gururluyuz. Bugün de inanılmaz bir kutlama yaşadık. Süper Lig'den amatöre düşerken değil ama amatörden Süper Lig'e çıkarken kimlerin emeği varsa herkese teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü taraftara ederim. Her zaman armanın peşinde oldular. Bu sevinci hak ediyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllarda da Kocaelispor hak ettiği yerde olur. Geçmişte Türkiye kupaları alıp, Avrupa kupalarında tarihi başarılar yakalamış. İnşallah daha da üzerine koyarak yolumuza devam ederiz."

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Şampiyonluğu Taraftara Armağan Etti - Son Dakika

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