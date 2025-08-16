Kocaelispor - Samsunpor: İlk Yarı Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor sahasında Samsunpor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı ev sahibi Kocaelispor'dan geldi. Sağ kanattan Ahmet'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Samet kafayla topu ağlara göndermek istedi. Top direkten oyun alanına döndü.

34. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahasında topun Thomasson'un eline çarptığı gerekçesiyle yapılan penaltı itirazları sonrası VAR kontrolü yapıldı.

36. dakikada Kocaelispor sol kanattan Haidara ile köşe vuruşu kullandı. Savunmadan seken topu kaleci Okan çıkardı. Zeki'nin elle oynadığı iddiasıyla penaltı itirazları yükseldi.

38. dakikada VAR'dan Zorbay Küçük'e potansiyel penaltı incelemesi tavsiyesi geldi.

41. dakikada VAR'ın izleme tavsiyesi sonrasında yaklaşık 2.5 dakika pozisyonu yeniden inceleyen Zorbay Küçük penaltı olmadığına karar verdi.

43. dakikada Samet'in Holse Justesen'e yaptığı faulün şiddeti nedeniyle VAR'dan potansiyel kırmızı kart izleme tavsiyesi geldi.

44. dakikada bir kez daha VAR monitörüne giderek pozisyonu izleyen Zorbay Küçük dönüşünde Kocaelisporlu Samet Yalçın'a kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Anfernee Jamal Dijksteel, Appindangoye, Massadio Haidara, Samet Yalçın, Show, Joseph Nonge Boende, Oğulcan Çağlayan, Ryan Mendes, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Daniel Ebenezer Agyei, Yusuf Cihat Çelik, Furkan Gedik, Mustafa Ege Bilim, Onur Öztonga, Mesut Can Tunalı, Can Keleş

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Jules Oliver Ntcham, Nany Dimata, Johan Holse Justesen, Emre Kılınç, Marius Moundilmadji

Yedekler: Efe Yiğit Üstün, Efe Berat Töruz, Josafat Wooding Mendes, Arbnor Muja, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Soner Gönül, Antonie Makoumbou, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Kırmızı kart: Samet Yalçın (dk. 44) (Kocaelispor)

Sarı kart: Celil Yüksel (Samsunspor) - KOCAELİ