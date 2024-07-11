Kocaelispor Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'de sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenmana çıkan yeşil-siyahlı ekipte futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından top sürme ve hız çalışması yaptı.
Dar alanda pas organizasyonunun ardından antrenman yarım sahada tek kale maçla sona erdi.
Gabon Milli Takımı kampından dönen Aaron Appindangoye de idmanda takımla çalıştı.
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