Kocaelispor, stoper Appindangoye'i transfer etti

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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor, stoper Appindangoye'i renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Aaron Appindangoye arasında ön protokol imzalanmış olup, futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve 2 yıllık sözleşme imzalamak üzere şehrimize gelecektir. Hoş geldin Appindangoye." ifadelerine yer verildi.

Son olarak Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 32 maçta takımına 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.