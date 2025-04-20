Kocaelispor Süper Lig\'e Yükseldi, Taraftarlarıyla Kutladı

Trendyol Süper Lig'e yükselmeyi şampiyon olarak garantileyen Kocaelispor, Esenler Erokspor maçının ardından kente geldi. Üstü açık otobüse binen takım ve teknik heyeti taraftar ile protokol karşıladı.

Boluspor'un Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etmesinin ardından 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, bugün Esenler Erokspor deplasmanından 3-1 yenik ayrıldı. Yeşil-siyahlı takım ardından kente gelerek üstü açık otobüse bindi. Kocaelispor'u Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile taraftarlar karşıladı.

Futbolcular ardından kutlamalara katılmak üzere meşaleler eşliğinde kent meydanına hareket etti. - KOCAELİ