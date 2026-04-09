Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncularından 20 yaşındaki kaleci Talha Polat ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç kalecimiz Talha Polat ile kulübümüz arasında 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Genç oyuncumuza formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor, Talha Polat ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
