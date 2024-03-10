Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: Maça iyi başladık ama mağlup ayrıldık - Son Dakika
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Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: Maça iyi başladık ama mağlup ayrıldık

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: Maça iyi başladık ama mağlup ayrıldık

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Kocaelispor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maça iyi başlamalarına rağmen pozisyonları değerlendiremediklerini ve üzgün olduklarını söyledi. Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Andaç Gürkan Kocabıyık ise zor bir deplasmandan 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını ve önlerindeki Erzurumspor FK maçına moralli gideceklerini belirtti.

10.03.2024 22:27  Güncelleme: 22:30
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Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olan Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, maça iyi başlamalarına rağmen sahadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçın ardından açıklamalarda bulunan Gürsel, maçın başında girdikleri pozisyonları değerlendirmediklerini belirtti.

Gürsel devre başında yedikleri golün ardından sistemi değiştirip beraberliği yakaladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Penaltıdan sonra oyun oynanmadı. Futbol adına bazı gerçekleri söylemek lazım, kalecinin bu kadar yatmasına ve oyunun durmasına hakemin bu kadar göz yumması oyunu gerdi. Oynamak istemeyen takımlara pirim tanınıyor. Futbol adına üzgünüm, oyuna iyi başlamıştık, ilk yarı belli şeyler yaptık, ikinci yarı 1-1'de enerjiyi yakalamışken penaltıdan sonra her şey değişti."

Gürsel, iyi başladıkları maçtan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Tuzlaspor Cephesi

Tuzlaspor Yardımcı Antrenörü Andaç Gürkan Kocabıyık ise ligin en zor deplasmanlarından birisinde ligin alt sıralarından kurtulmak için mücadele ettiklerini belirtti.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Kocabıyık, "İlk yarı ortada geçen maç, ikinci yarı attığımız gol, dengeli giderken yine yediğimiz bir gol. Maçta baskı yedik o sırada attığımız ikinci gol bize galibiyeti getirdi." dedi.

Haftaya Erzurumspor FK ile karşılaşacakları maç öncesi bu galibiyetin kendilerine moral olduğuna değinen Kocabıyık "İki takımda çok iyi mücadele etti, biz kendi adımıza 3 puan aldığımız için çok mutluyuz. Haftaya zor bir deplasmana gideceğiz umarım oradan da puan ya da puanlar alırız." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel: Maça iyi başladık ama mağlup ayrıldık - Son Dakika

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