Kocaelispor - Tuzlaspor Maçı Sonrası Mustafa Gürsel Hakeme Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Kocaelispor - Tuzlaspor Maçı Sonrası Mustafa Gürsel Hakeme Tepki Gösterdi

Kocaelispor - Tuzlaspor maçının ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, hakeme olan tepkisini dile getirirken, Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise mücadeleyle kazandıkları 3 puanı değerlendirdi.

10.03.2024 22:55  Güncelleme: 22:58
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- Kocaelispor - Tuzlaspor maçının ardından

Mustafa Gürsel hakeme ateş püskürdü:

"5 dakika VAR'a gidip inceliyorsun. Bir şey varsa vardır, ilk bakışta görünür"

"Statta sanki takımın iyiye gitmemesini isteyen hava vardı"

Andaç Gürkan Kocabıyık: "Mücadelemiz 3 puanı getirdi"

KOCAELİ - Trendyol 1. Lig 26. hafta karşılaşmasında Kocaelispor'un konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik sorumlular açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, "İlk yarı başında değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Sonra maça tempo veremedik. Tam tempo yakalayacağımız zamanlarda rakibin zaman geçirmesi, yatması başladı. Bireysel hatadan golü yedik. Sonra sistemi değiştirdik. Beraberlik golünü de bulduk. Sonra penaltı pozisyonu; bilmiyorum nasıl penaltı. Sonra da oyun oynanmadı. Futbol adına kim olursa olsun gerçekleri söylemek lazım. Bir kalecinin bu kadar yattığı ortamda hakemin oyunun bu kadar durmasına göz yumması oyunu gerdi. Oyun gerildikten sonra da oyun olmadı. Oyun o kadar çok durdu ki. Oyuna tam tempo katacakken oyunun durması, oynatma adına hiçbir şey yapılmaması söz konusu. Bunlara yapana prim tanınan ortamdayız. Verdiği penaltı pozisyonuna da bakıyorum; beş dakika VAR'a gidip, inceliyorsun, sanki bir şey arıyormuş gibi. Varsa vardır. Bir bakışta görünür. Beş dakika VAR'a baktıysanız demek ki tereddütlü bir şey. 20 santimden top değiyor ya da değmiyor, o da net değil. Bütün kararlar, bütün düdükler maçın oynanmaması adınaydı. Oyuna iyi başlamıştık. İlk yarı belli şeyler yaparken. İkinci yarı 1-1'de enerjiyi, sinerjiyi yakalamışken oyunun atmosferi değişti. Kaybettiğimiz için üzgünüz" dedi.

"Statta sanki iyiye gitmemesini isteyen hava vardı"

Camianın tepkisi ve toparlanma adına ne yapılması gerektiğine dair ise Mustafa Gürsel, "İlk kez iç sahada oynuyoruz. Birlik ve beraberlikle bunun içinden çıkmamız lazım. Bugün ilk yarıdan son ana kadar sanki iyi olmaması gibi atmosfer vardı. Olayın iyiye gitmesi istenmiyor gibiydi. Stattaki atmosfer oyunculara da yansıyor. Oyuncunun özgüvenine yansıyor. Yaptığımız hatalar da bundandır. Bu işin altından hep beraber kalkacağız. Birlik ve beraberlik olmadığında herkes başla yere çekiyor. Olay çıkmaza giriyor. Önemli olan Kocaelispor'un başarılı. Bunun için de ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Bugünkü maçta maçın başından beri stattaki hava oyunculara da yansıyor" diye konuştu.

Kocabıyık: "Mücadeleyle 3 puanı kazandık"

Maç sonunda Kocaelispor taraftarının alkışladığı Tuzlaspor'un teknik sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise, "Ligin en zor deplasmanlarından biriydi. Alt sıralardan kurtulmak için mücadele ettiğimiz maçtı. Çok önemli galibiyet aldık. Mücadele eden takımız. Kocaelispor'un hücum gücünü mücadeleyle kıracağımızı düşünüyorduk. Nispeten de başarılı olduk. İyi mücadele ederek bulduğumuz kontrataklarla pozisyon oluşturduk ve bu da bize 3 puanı getirdi. İlk yarı ortada geçti. İkinci yarı golle başladık. Baskıyla gol yedik. Ardından yine öne geçtik. Haftaya oynayacağımız Erzurum maçı öncesi moral oldu. İki takım da çok iyi mücadele etti. Maç içinde bazı tatsızlıklar ve oyunun durduğu anlar oldu. Kendi adımıza mutluyuz. Haftaya zor deplasmana gideceğiz. Oradan da puan ve puanlarla döneriz inşallah" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA

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