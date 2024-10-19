Kocaelispor Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Kocaelispor Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti

Kocaelispor Ümraniyespor\'u 1-0 Mağlup Etti

Kocaelispor, 1.Lig 9. haftasında Ümraniyespor'u Oğulcan'ın penaltısı ile 1-0 yendi.

19.10.2024 21:24
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Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ taraftan ceza sahasına gönderdiği taç atışı sonrası topla buluşan Pedrinho'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

25. dakikada Muharrem'in köşe vuruşunda iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda kaleci Cihan meşin yuvarlağı çeldi.

52. dakikada ceza sahası içinde Ryan Mendes'in yerde kalmasının ardından hakem Yiğit Arslan VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını gösterdi.

57. dakikada penaltıda topun başına geçen Oğulcan'ın yerden kalenin sağ alt köşesine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

89. dakikada Ümraniyespor'da Cavara ceza sahası içinde Ahmet'e yaptığı hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı. Ardından VAR tavsiyesi üzerine pozisyonu inceleyen hakem Yiğit Arslan, kırmızı kartı iptal etti ve Cavara'ya sarı kart gösterdi.

Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kemal Mavi

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Yusuf Cihat Çelik (Josip Vukovic dk. 72), Barış Alıcı (Furkan Gedik dk. 72), Pedrinho (Mesut Can Tunalı dk. 90+7), Ryan Mendes (Giorgi Beridze dk. 81), Oğulcan Çağlayan (Ahmet Sağat dk. 81)

Yedekler: Harun Tekin, Mijo Caktas, Yunus Emre Gedik, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dimitri Cavare dk. 86), Mustafa Eser, Tomislav Glumac, Furkan Apaydın, Andrej Dokanovic, Cebio Soukou (Mehmet Büyüksayar dk. 86), Engjell Hoti (Atalay Babacan dk. 75), Jurgen Bardhi (Benny dk. 63), Barış Ekincier (Serkan Göksu dk. 63), Georgi Minchev

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Melih Okutan, Kubilay Aktaş, Batuhan Çelik, Burak Öksüz

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Gol: Oğulcan Çağlayan (dk. 58 pen.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Tarkan Serbest (Kocaelispor), Andrej Dokanovic, Oğuz Yıldırım, Georgi Minchev, Dimitri Cavare (Ümraniyespor) - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor Ümraniyespor'u 1-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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