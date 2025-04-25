Kocaelispor\'un Bayrağı Osmangazi Köprüsü\'nde Dalgalanıyor

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor'un bayrağı Osmangazi Köprüsü'ne asıldı.

Toplam 20 sezon yer aldığı Süper Lig'e 16 yıl sonra dördüncü kez yükselen yeşil-siyahlı takımın büyük boyuttaki bayrağı, izinlerin alınmasının ardından Osmangazi Köprüsü'nde dalgalanmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, taraftarların Kocaelispor bayrağının Osmangazi Köprüsü'ne asılması için bir süredir sosyal medyadan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a çağrı yaptığı kaydedildi.

Taraftarın isteği dikkate alınarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla temasa geçildiği aktarılan açıklamada, izinlerin alınmasının ardından Kocaelispor'un dev şampiyonluk bayrağının Osmangazi Köprüsü'ne asıldığı belirtildi.

Köprüde dalgalanan bayrağın görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "İstediniz yaptık! Osmangazi Köprüsü artık yeşil-siyah." ifadesini kullandı.