Kocaelispor\'un Gaziantep FK maçına 10 bin 983 biletli seyirci geldi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor'un, Gaziantep FK'yı ağırladığı karşılaşmayı tribünde 10 bin 983 biletli seyirci izledi. Körfez ekibi uzun süre sonra beklenenden az taraftara oynadı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaştı. Müsabakayı tribünden 10 bin 983 biletli seyirci takip etti. Maçlarını ortalama 20 bin taraftara oynayan Körfez ekibinde uzun zaman sonra taraftarın azlığı dikkat çekti. Maça ilginin beklenenden az olması, işçi kentinde vardiya değişimlerine denk gelen maçın saatine bağlandı.