Kocaelispor\'un Hedefi: En Az Gol Yiyen Takım Olmak

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, yeni sezon hedefleriyle ilgili, "Geçen seneki gibi ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmak istiyoruz" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 2. haftasında 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da sahasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Sezonu deplasmanda aldığı Başakşehir mağlubiyetiyle açan ve Amed SF maçında taraftarı önünde galibiyet hedefleyen yeşil-siyahlılarda karşılaşmanın hazırlıkları bir günlük aranın ardından başladı. Amed SF maçı öncesinde basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde Teknik Direktör Selçuk İnan; takımın durumu, transferler ve hedeflere dair açıklamalarda bulundu.

"2 oyuncu takıma katıldı, 2 oyuncu daha katılacak"

Takıma katılan ve katılması beklenen isimler hakkında bilgi veren Selçuk İnan, "Bugün itibarıyla Jonathan Panzo da aramıza katıldı, Gonçalo Sousa da. Biri kanat, biri sol stoper. Aksilik olmazsa antrenmana çıkacaklar. Yarın bir forvet oyuncusunun gelme ihtimali var. Bir forvet, bir orta saha daha almayı düşünüyoruz. Ondan sonra daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum. Amed SF maçı bizim için çok önemli. Uzun bir aradan sonra taraftarlarımızla buluşacağız. Kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde bütün avantajları kullanmak istiyoruz. Amed'in etkili olduğu bölgeleri biliyoruz. Etkili oyuncularının farkındayız. Biz de yapabileceklerimizi biliyoruz. Bugünden itibaren çalışmalarımız bu yönde devam edecek" dedi.

"Petkovic, Jovanovic ve Panzo, Amed maçında olmayacak"

Sakatlığı bulunan ve henüz hazır olmayan oyuncuların durumuna değinen İnan, "Petkovic ve Jovanovic bu maçta bizimle beraber olmayacak. Panzo da hazır olmadığı için kadroda yer almayacak; hazırlığı 2 haftadan fazla sürecek. Suso şu an için iyi durumda, iyileşti ve kadroda olacak. Onun dışında bir eksiğimiz bulunmuyor" şeklinde konuştu.

"Petkovic'in kendini en iyi hissettiği anda sahaya dönmesini istiyoruz"

Bruno Petkovic'in sakatlık sürecine açıklık getiren deneyimli çalıştırıcı, "Sağlık ekibimiz dışında uzun yıllardır çalıştığı bir doktor var ve süreci birlikte yürütüyorlar. Bize iyi olduğunu söyledi, oynadı ancak sakatlığı nüksetti. Bir daha bunu yaşamamak adına kararı biraz da oyuncuya bıraktık. Kendini en iyi hissettiği anda sahaya dönmesini istiyoruz. Cuma günü tekrar bir MR çekilecek ve net bir tarih verilecek. Sağlık problemleri elimizi kolumuzu bağlıyor ama durumu cuma gününden sonra netleşecek" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz; yine ligin en az gol yiyen takımı olmak"

Oyun planları ve defans kurgusuna dair değerlendirmelerde bulunan İnan, "Geçen seneye nazaran defans bölgesinde eksik oyuncu sayımız fazla. Ancak bunu sadece savunma oyuncularına bağlamıyorum. Başakşehir maçından önce beraber çalışma fırsatımız çok az oldu. Son gün iki oyuncumuz taktik antrenmanda sakatlandı ve mevkileri değiştirmek zorunda kaldık. Tabii bunlar bahane değil. Oyuncularımın eforundan ve savunma duruşundan memnunum. Yeni transferlerle ve çalışmalarımızla yine geçen seneki gibi ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmak ana hedefimiz. Rakibimizin ön oyuncuları etkili, ona göre planımızı yapıp sahaya en güçlü kadromuzla çıkacağız" diye konuştu.

"Panzo hazır değil, Sousa hazır"

Yeni transferlerin fiziksel durumlarına da değinen Selçuk İnan, "Panzo bireysel çalıştığı için bu maçta muhtemelen olmayacak. Fiziksel olarak henüz maç oynayabilecek seviyede değil. Hazır olmayan oyuncuyu hemen sahaya sürüp kaybetmek istemiyoruz. Ancak Sousa kendi takımından geldiği için hazır durumda ve aramızda olacak. İçeride, kendi seyircimiz önünde baskılı oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Rakibimiz finansal olarak güçlü ve kaliteli oyunculara sahip. Ancak biz kendi taraftarımızın desteğiyle güzel bir futbol oynayıp 3 puanı hediye etmek istiyoruz" dedi.

"Oyuncular sahadaki taraftar baskısından etkilenir"

Saha dışı konuların ilgi alanlarında olmadığını vurgulayan İnan, "Oyuncuların etkileneceği tek alan sahadaki taraftar baskısıdır. Taraftarımızın bu maçta her zamankinden daha fazla destek vereceğini düşünüyoruz. Yeni bir takımız ve birlikte çalışma fırsatımız az oldu. Bu süreçte onların desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

"Yüzde 100 hazır olmak zaman alacak"

Takımın tam kapasiteye ulaşması için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten İnan, "Farklı zamanlarda gelen oyuncuları takıma adapte etmek kolay değil. Takımın 1 hafta mı yoksa 5 hafta sonra mı yüzde 100 hazır hale geleceğini süreç gösterecek. Teknik konular kadar fiziksel devamlılık da önemli. Sakatlık yaşamadan oyuncuları hazır hale getirmeyi öncelik olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Oyuncu almak için transfer yapmayacağız"

Transferde ince elendiklerini vurgulayan İnan, "Ligin en çok koşan ve mücadele eden takımlarından biriyiz. Bu da fiziksel olarak iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. Kaliteli oyuncuları transfer etmek kolay değil. Sadece 'oyuncu almış olmak için' transfer yapmak istemiyoruz. Katılacak 2 oyuncuyla birlikte kalitemizi daha da yukarı çekeceğiz" dedi.

"Botond Balogh gündemimizde değil"

Son dönemde basında yer alan Botond Balogh haberlerine de yanıt veren Selçuk İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dışarıdan bakıldığında bazı transferler kolay görünebilir ancak birçok parametre var. Yabancı kontenjanı sınırımız bulunuyor. Bir oyuncu alabilmemiz için önce kadrodan bir isimle yollarımızı ayırmamız gerek. Botond bizim için önemli bir oyuncuydu ancak o bölgeye Zuki'yi transfer ettik. Sol stoperde de yabancı hakkımızı kullandık. Dolayısıyla stoper bölgesine başka yabancı transferi düşünmüyoruz. Önceliğimiz bir orta saha ve bir forvet takviyesi."