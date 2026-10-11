Kocaelispor'un hocası Selçuk İnan, 2-1 yenilgi sonrası hakemlerden endişe duydu.

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Teknik olarak hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Maçın başından sonuna kadar iyi niyetli olmadığını hissettim. Herkes iyi niyetli olsun. Ben sadece iyi niyet bekliyorum" dedi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Kocaelispor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hakem heyetinin iyi niyetli olmadığını belirten Selçuk İnan, "Oyunla ilgili konuşmayı çok düşünmüyordum. Sahanın içinden gelmiş birisi olarak oyuncularımın hakkını teslim etmek istiyorum. O yüzden onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Soyunma odasında onlardan özür diledim. Onların sahada dışında haklarını koruyamadığımı düşündüğüm için özür diledim. Bazen isyan edebiliyoruz. Bizden hep saygılı, sakin olmamız, susmamız bekleniyor. Hakaret, küfür etmeden ama hiçbirimiz futbol dışından da bahsediyorum haksızlığa susmuyoruz. Evimizden bir şey çalınınca sessiz kalmıyoruz. Burada da böyle bir şey hissettiğim için sizin önünüzde iyi niyetli olmayan hakem grubundan endişe duyduğumu söylemek istiyorum. Çok üzgünüm. Beşiktaş'ı kazandığı için tebrik ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarını da atmosferinden dolayı tebrik ediyorum. Hakemi de sizlere havale ediyorum" diye konuştu.

'MAÇIN BAŞINDAN SONUNA KADAR İYİ NİYETLİ OLMADIĞINI HİSSETTİM'

Hakemin maçın başından sonuna kadar iyi niyetli olmadığını hissettiğini söyleyen İnan, "Teknik olarak hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Maçın başından sonuna kadar iyi niyetli olmadığını hissettim. Herkes iyi niyetli olsun. Ben sadece iyi niyet bekliyorum. Ne olursa olsun içinde kötü bir şey varsa dönüp, dolaşıp sizi buluyor. Buna hayatım boyunca şahit oldum. Burası bizim ülkemiz, futbolu çok seviyoruz. Emek veriyoruz, emeğe saygı duyuyoruz. Böylesine haksız durumlarda sesimizi çıkartacağız. Hakemler için genelleme yapmak istemiyorum. Onlara güveniyorum. Neden bu kadar baskı altında hissediyorlar sebeplerini siz saydınız. Benim tavsiyem olacak. Kendilerini sadece işlerine versinler, niyet okumasınlar, iyi niyetli olsunlar. Başka bir şey istemiyorum. Çünkü hesap yaptığınız zaman maalesef işin içinden çıkamıyorsunuz. Ben sadece bunu söyleyebilirim kendim adına" ifadelerini kullandı.