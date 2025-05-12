Kocaelispor'un şampiyonluk bayrağı, Osmangazi Köprüsü'nden sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de asıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor'un şampiyonluğunu garantilemesinin ardından, ligin bitimine 3 hafta kala, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip Osmangazi Köprüsü'ne "Şampiyon Kocaelispor" bayrağını astırmıştı.
Kocaelispor, şampiyonluk kupasını ise ligin son maçının ardından dün kaldırmıştı. Büyükakın, kupanın alınmasından sonra bugün İstanbul Boğazı'na Kocaelispor bayrağının asıldığı görüntüleri canlı olarak yayınladı. - KOCAELİ
Son Dakika › Spor › Kocaelispor'un Şampiyonluk Bayrağı İki Köprüye Asıldı - Son Dakika
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