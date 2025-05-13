Kocaelispor'un Son Dakika Gol Başarısı - Son Dakika
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Kocaelispor'un Son Dakika Gol Başarısı

Kocaelispor\'un Son Dakika Gol Başarısı

Kocaelispor, 1. Lig'de son 15 dakikada attığı gollerle dikkat çekerek şampiyon oldu.

13.05.2025 09:37
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Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra yeniden dönen Kocaelispor, bu sezon şampiyonlukla tamamladığı 1. Lig'de maçların son 15 dakikalık bölümlerindeki gol istatistikleriyle dikkat çekti. En çok golü devrelerin son 15 dakikasında atan Körfez ekibi, en çok golü de 31-45 dakika arasında yedi.

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'un şampiyonlukla tamamladığı 1. Lig karnesinde attığı ve yediği gollerin dağılımlarında karşılaşmaların son çeyreklerindeki performansları dikkat çekti. Bu sezon 68 gol atıp, kalesinde 41 gol gören Körfez ekibi, ligin ikinci yarısında toplam 37 gol kaydetti. İkinci devre 26 golü ayakla ağlara gönderen yeşil-siyahlılar, 8 golü kafayla, 3 golü de penaltıdan attı. Sezonun ikinci yarısında 3 maçta gol atamayan lider Kocaelispor 5 maçta da kalesini gole kapattı. Ligin ilk yarısında bir kere kendi kalesine gol atan Kocaelispor 19 maçta toplam 30 gol kaydetmiş; 4 maçta gol atamazken 8 maçta da kalesinde gol görmemişti. Körfez ekibi, bu gollerin 24'ünü ayakla, 5'ini kafayla, 1'ini de penaltıdan atmıştı.

İkinci yarıda Kocaelispor'un attığı gollere bakıldığında 10 golle en çok 31-45 dakikalar arasında skor geldi, ardından 76-90 dakikalar arasında 8 kez rakip fileler havalandırıldı. 16-30 ve 46-60 dakikaları arasında 6'şar kez gol atan Körfez ekibi, 61-75 dakikaları arasında 4 gol, ilk 15 dakikada ise hanesine 3 gol yazdırdı.

Kocaelispor, toplam 5 golle en az golü ilk 15 dakikada kaydetti. Kocaelispor sezon boyunca ilk 45 dakikaların kayıp zamanda 3, 90+ dakikalarda ise 7 gol buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor'un Son Dakika Gol Başarısı - Son Dakika

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