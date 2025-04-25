Kocaelispor’un Süper Lig Sevinci: Dev Bayrak Osmangazi Köprüsü\'nde

16 yıl sonra Süper Lig'e yükselmenin coşkusunu yaşamaya devam eden Kocaelispor taraftarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Osmangazi Köprüsü'ne dev bayrak asılmasını istedi. Taraftarı kırmayan başkan Büyükakın, "İstediniz, yaptık" diyerek İzmit Körfezi'nde dev bayrağı dalgalandırdı.

Trenyol 1. Lig'de sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi. Binlerce taraftarın iki gün boyunca kutlama yaptığı Kocaeli'de taraftar sosyal medya üzerinden Körfez bayrağının İzmit Körfezi'nde Osmangazi Köprüsü'ne asılmasını istedi. Taraftarın isteğini kırmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dev Kocaelispor bayrağını Ulaştırma Bakanlığından alınan izinlerin ardından köprüye astırdı. Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan başkan Büyükakın, "İstediniz yaptık! Osmangazi Köprüsü artık Yeşil-Siyah" dedi. - KOCAELİ