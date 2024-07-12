Kocaelispor'un transfer ettiği Appindangoye şampiyonluk hedefiyle form tutuyor - Son Dakika
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Kocaelispor'un transfer ettiği Appindangoye şampiyonluk hedefiyle form tutuyor

Kocaelispor'un Sivasspor'dan transfer ettiği stoper Aaron Appindangoye, ülkesinin milli takım kampından dönerek ayağının tozuyla katıldığı yeni sezon çalışmalarında şampiyonluk hedefiyle form tutuyor. Süper Lig tecrübesiyle dikkat çeken Appindangoye, Kocaelispor'un eski günlerine dönmesi için takım arkadaşlarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

12.07.2024 11:15
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Trendyol 1. Lig takımlarından Kocaelispor'un Sivasspor'dan transfer ettiği stoper Aaron Appindangoye, ülkesinin milli takım kampından dönerek ayağının tozuyla katıldığı yeni sezon çalışmalarında şampiyonluk hedefiyle form tutuyor.

Son 5 sezonda Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Gabonlu 32 yaşındaki savunma oyuncusu Appindangoye, geçen sezon 32 maçta takımına 1 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

Süper Lig tecrübesiyle ve maçlardaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken defans oyuncusu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor tarafından transfer edildi.

Körfez ekibinin 2 yıllığına kadrosuna kattığı Appindangoye, ülkesinin milli takım kampından döner dönmez yeni takımının Düzce kampına dahil oldu.

Appindangoye, takımının 15 yıllık Süper Lig özlemini dindirmeye katkıda bulunmak için Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

"Buraya gelirken Kocaelispor'un köklü tarihine ismimi bırakmak istedim"

Aaron Appindangoye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeşil-siyahlı ekibi tercih etmesinde başarılarla dolu köklü geçmişinin olmasının etkili olduğunu söyledi.

Kocaelispor hakkında araştırma yaptığı dile getiren Appindangoye, "Harika bir kulübe geldiğimi düşünüyorum. İnsanları, taraftarları ve şehriyle beraber muhteşem olduğunu söyleyebilirim. Kocaelispor genç, yeni bir kulüp değil. Buraya gelirken Kocaelispor'un köklü tarihine ismimi bırakmak istedim." diye konuştu.

Appindangoye, Kocaelispor'un eski günlerine kavuşması için Süper Lig tecrübesini takım arkadaşlarıyla paylaşmak istediğini belirterek, "Buraya gelirken asıl görevim buydu. Takım arkadaşlarıma, özellikle genç arkadaşlarıma yardımcı olmaya, katkıda bulunmaya geldim." dedi.

Ülkesinin milli takım kampından yeni döndüğünü aktaran Appindangoye, "Tabii ki şu anda hazır olduğumu söyleyemem. Milli takımdan yeni geldim ama en kısa sürede hazır olmayı umuyorum. Hazır olduğumda da sezon sonuna kadar en iyi şekilde, enerjimle devam edeceğim. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kocaelispor'un transfer ettiği Appindangoye şampiyonluk hedefiyle form tutuyor - Son Dakika

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