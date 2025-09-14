Kocaelispor'un Zorlu Mücadelesi - Son Dakika
14.09.2025 22:18
Selçuk İnan, takımın baskı altında olduğunu ve kazanmanın zor olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, "Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü." dedi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puana ihtiyaçları olduğunu, kazanmak istediklerini ancak istedikleri mücadeleyi veremediklerini belirtti.

Üzerlerinde oluşan baskıyı hissettiklerini dile getiren İnan, şunları kaydetti:

"Bu baskı hem olumlu hem olumsuz üstümüze yansıdı. Ortada bir maçtı, gol gelene kadar dengede gitti, golden sonra oyun biraz düştü. İşimiz zor, kolay değil. Daha önce de söyledim, oyuncular birbirini henüz tanımıyor. Daha bir iki tane antrenman yapabildik. Bu oyuncular iyi ve karakterli oyuncular, dışarıdan aldığınız her futbolcu hemen adapte olamıyor. Takımın hepsi ilk defa sahaya çıktı. Mutlaka kazanmamız gerekiyor ama zor bir ligdeyiz. Kazanmak kolay değil, bir şekilde bu takım kazanacak."

Takımının mutlaka kazanacağını vurgulayan İnan, taraftardan takıma ve oyunculara sahip çıkmalarını istedi.

Maçlarda daha fazla pozisyona girip daha fazla baskı yapmak için çalıştıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır maç yapmayan oyuncularımız, milli takıma gidenler vardı. İşimizin kolay olmayacağını biliyordum. İşler istediğimiz gibi gitmedi, çalışacağız. Oyuncuların birbirine alışmasını bekleyeceğiz. Daha fazla pozisyona giren bir takım oluşturmak adına belli değişiklikler yapacağız."

Kaynak: AA

