Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Ali Yılmaz, Murat Tuğberk Curbay, Murathan Çomoğlu
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Muharrem Cinan, Sissoho, Keita, Show, Agyei, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Harit, Selke
Sarı kart: Dk. 22 Umut Güneş (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kocaelispor ile RAMS Başakşehir arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
24. dakikada Operi'nin soldan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu güçlükle kornere çeldi.
37. dakikada Keita'nın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Agyei'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
45. dakikada soldan kullanılan kornerde Opoku'nun kafa vuruşunun ardından altıpas içinde topla buluşan Kemen'in şutunda, savunmada Smolcic meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
AA'nın 106. yılı kutlandı
Karşılaşma öncesinde Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümüne özel pankart açıldı.
Kocaelisporlu futbolcular, seremoniye üzerinde "Anadolu Ajansımızın 106. yaşını kutluyoruz." yazılı pankartla çıktı.
Son Dakika › Spor › Kocaelispor ve RAMS Başakşehir Maçında Gol Yok - Son Dakika
