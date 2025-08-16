Kocaelispor ve Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi - Son Dakika
Kocaelispor ve Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi

Kocaelispor ve Samsunspor İlk Yarısı 0-0 Sona Erdi
16.08.2025 20:24
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor-Samsunspor maçı ilk yarıda golsüz berabere kaldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende, Oğulcan Çağlayan, Mendes, Petkovic

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Mouandilmadji

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 33 Celil Yüksel (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor-Samsunspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

15. dakikada sağ kanattan Ahmet Oğuz'un ortasında ceza sahasında Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda, kale direğine çarpan topu sonrasında savunma kornere gönderdi.

21. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nu ceza sahasına ortasında meşin yuvarlakla buluşan Dimata'nın kafa vuruşunda. kaleci Jovanovic meşin yuvarlağı direk dibinden kurtardı.

32. dakikada sağ kanatta Zeki Yavru'nun taç atışında topu göğsüne alan Mouandilmadji'nin şutunda, Jovanovic topu kornere çeldi.

42. dakikada VAR odasından gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Zorbay Küçük, Holse'ye müdahalesi nedeniyle Samet Yalçın'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samet Yalçın, Samsunspor, kocaeli, Futbol, Spor

