Kocaelispor, veda maçında gençleri profesyonel yapacak - Son Dakika
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Kocaelispor, veda maçında gençleri profesyonel yapacak

20.05.2022 11:40
Kocaelispor, veda maçında gençleri profesyonel yapacak

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Kocaelispor, son maçında yarın Adanaspor'u ağırlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de küme düşen Kocaelispor, son maçında yarın Adanaspor'u ağırlayacak. Çoğu oyuncunun izinli olduğu Kocaelispor'da U19'dan gençlerin profesyonel yapılıp oynatılması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Eyüpspor'a 2-1 mağlup olup TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor, son maçını evinde Adanaspor ile oynayacak. Hafta boyunca yapılan antrenmanlara Rasheed Akanbi ve Babacar Gueye haricinde yabancıların hiçbiri katılmadı. Yönetimden izinli oldukları öğrenilen yabancı oyuncuların yanı sıra yerli oyuncuların da çoğu idmanlarda yer almadı. Yerli futbolculardan yalnızca Doğukan Kaya, Hasan Hatipoğlu, Semih Karadeniz, Yiğitali Bayrak, İlyas Kubilay, Olcan Gökdemir, Denizalp Özdemir, Alpay Çelebi ve Mehmet Taş takım çalışmalarına katıldı. Buna göre Adanaspor maçında eksik mevkilere U19'dan takviye yapılması söz konusu. Henüz profesyonel sözleşmesi bulunmayan bazı U19 oyuncularının da maç öncesi profesyonel yapılması bekleniyor. Hangi oyuncuların profesyonel yapılacağına Teknik Direktör Fırat Gül karar verecek.

Yarın akşam 19.00'da Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabakada hakem Murat Erdoğan düdük çalacak. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Adanaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

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