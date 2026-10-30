Kocaelispor, yarın 15 puanla 7. sırada Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaelispor, yarın 15 puanla 7. sırada Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 16.00'da Kocaeli Stadı'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligde 15 puanla 7. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanırken Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın forma giymesi beklenmiyor.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Kocaeli Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Sezonun ilk 9 haftasında 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 15 puanla 7. sırada bulunuyor.

Körfez ekibi ligde son olarak Alanyaspor'a konuk olduğu maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon evinde oynadığı 4 maçtan 3'ünü kazanan yeşil siyahlılar, Rizespor maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Kocaelispor'da tedavileri devam eden Petkovic, Zoukrou ve Haidara'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigKocaelisporRizesporKocaeliSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti Yangını söndürmeye geldiler, yaptıkları pes dedirtti
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
Ronaldo’dan 15 dakikada hat-trick İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
13:02
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
12:45
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
12:16
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan’dan devraldı
Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
11:37
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
Sınıf öğretmenliğinde değişiklik masada! Bakan Tekin: Öğretmenler istemezse vazgeçilecek
11:10
İstanbul’da okul önünde silahlı kavga Bekçi, veliyi vurdu
İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
10:42
TDT Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 13:18:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Kocaelispor, yarın 15 puanla 7. sırada Çaykur Rizespor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android