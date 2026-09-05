Kocaelispor, yarın sahasında Samsunspor'u ağırlayacak ve seriyi sürdürmek istiyor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, yarın saat 20.00'de Kocaeli Stadı'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Sezona mağlubiyetle başlayan yeşil-siyahlılar, son iki maçını kazanarak puanını 6'ya yükseltirken, Jovanovic ve Petkovic sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
Sezona Başakşehir mağlubiyeti ile başlayan yeşil-siyahlılar, ligin 2. haftada Amed Sportif Faaliyetler'e, 3. haftada da Konyaspor'a karşı aldığı galibiyetlerle puanını 6 yaptı.
Körfez ekibi, Samsunspor karşısında 3 puan kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Kocaelispor'da tedavileri devam eden Jovanovic ve Petkovic'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Kaynak: AA
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