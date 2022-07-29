Kocaelispor'da gençler kader maçlarına çıktı - Son Dakika
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Kocaelispor'da gençler kader maçlarına çıktı

29.07.2022 13:13
Kocaelispor'da gençler kader maçlarına çıktı

Kocaelispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Adıyaman Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Kocaelispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Adıyaman Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Tamamıyla gençlerden oluşan kadroyla müsabakaya çıkan Kocaelispor'da hangi futbolcuların A takımda devam edeceğine Teknik Direktör Fırat Gül karar verecek.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, Kızılcahamam kampında ilk hazırlık maçını oynadı. Adıyamanspor ile karşılaşan yeşil-siyahlılar, son dakikalarda yedikleri golle rakibine 1-0 mağlup oldu. Daha önce kulüp tarafından yapılan açıklamada olduğu gibi mücadelede gençlere forma şansı verildi. Tamamı gençlerden oluşan Kocaelispor'da hangi gençlerin A takımda devam edeceği konusunda gözler Teknik Direktör Fırat Gül'e çevrildi. Performansı yeterli bulunan genç futbolcular Kocaeli'ye dönüldüğünde profesyonel yapılacak. A takıma giremeyecek olan futbolculardan ise yaşı tutanların U19'da devam edeceği, yaşı uymayanların ise kiralanacağı öğrenildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kocaelispor'da gençler kader maçlarına çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaelispor'da gençler kader maçlarına çıktı - Son Dakika
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